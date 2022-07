Crisi governo, Conte a M5S: "Ora decisione spetta a Draghi"

"Posso sintetizzare che la stragrande maggioranza degli interventi ha colto la forza e la coerenza della nostra posizione. Adesso la decisione non spetta a noi ma spetta al premier Draghi". Così, apprende l'Adnkronos, il leader M5S Giuseppe Conte parlando al termine dell'assemblea dei gruppi.

"Draghi deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso" sottolinea Conte . "La nostra linea è molto chiara e coerente" aggiunge. "Il confronto è stato utile e costruttivo, il confronto dialettico è la ricchezza e la particolarità del Movimento. Abbiamo dato la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione. Ora occorre operare una sintesi" conclude.

L'ASSEMBLEA CONGIUNTA M5S - Nel corso dell'assemblea congiunta M5s ci sarebbero state delle critiche al capogruppo pentastellato Davide Crippa. A quanto apprende l'Adnkronos, durante la riunione il presidente dei deputati grillini sarebbe stato attaccato, anche se non direttamente, per aver appoggiato la richiesta, avanzata da Iv e Pd durante la conferenza dei capigruppo della Camera, di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di rendere mercoledì le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato come previsto dalla prassi. A Crippa sarebbero stati chiesti chiarimenti in merito alla sua scelta: a pretendere delucidazioni, tra gli altri, la deputata Vittoria Baldino.

Sempre a quanto apprende l'Adnkronos il deputato Riccardo Tucci avrebbe chiesto le dimissioni dell'intero direttivo pentastellato alla Camera perché contro la linea espressa dal leader Giuseppe Conte. Tucci ha chiesto ai membri del direttivo di chiarire le loro posizioni: "Devono adeguarsi alla linea del Movimento altrimenti si possono dimettere", avrebbe detto il parlamentare.