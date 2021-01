Crisi governo, Conte al Quirinale per riferire

(Adnkronos)

Il premier Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aggiornarlo sulla situazione politica, dopo il passo indietro della delegazione di IV. Non per dimettersi. Il quadro è infatti cambiato rispetto all’incontro di ieri: quando Conte ha visto il Capo dello Stato le intenzioni del partito renziano non erano ancora note, né al colle né tantomeno a Conte. Inoltre oggi il premier potrebbe assumere l’interim del ministero dell’agricoltura, non di quello della Famiglia, in quanto si tratta solo di una delega da parte del presidente del consiglio a un Ministro senza portafoglio.