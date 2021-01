Crisi governo Conte, cosa succede oggi: le news

(Adnkronos)

Le ultime notizie su governo, maggioranza e opposizione, reazioni e commenti sull'attuale situazione politica. Ieri il centrodestra è salito al Colle per un colloquio con il capo dello Stato dopo che il governo Conte ha incassato la fiducia a Camera e Senato, al di sotto della maggioranza assoluta però a Palazzo Madama.

9.31 - "Renzi si è ritirato dal governo che lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andare fino in fondo. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, il governo Conte non esisterebbe più. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa e vada risolta molto in fretta o con un governo di segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il Presidente della Repubblica riterrà più opportuno". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'La Verità'. "Renzi, che dice spesso cose giuste, ha ancora l'occasione, fin da prossimi passaggi parlamentari, di trarne le conseguenze", insiste il leader di Fi.



9.14 - "Restiamo all’opposizione. La nostra coalizione è quella di centrodestra. Nelle prossime ore ci vedremo con calma e ribadiremo la linea della fermezza". Lo dice il senatore dell'Udc Antonio Saccone, intervistato dal 'Corriere della Sera'.

9.04 - "Ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato, è lui che deve tirare le somme. Abbiamo fiducia nel Quirinale. Vedremo cosa accadrà. Sicuramente siamo in presenza di un governo che non è in grado di governare, questo è evidente". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

I partiti di maggioranza, aggiunge "hanno fatto la crisi e hanno anche detto che non c'è nessuno spazio per un governo di unità nazionale. Sono loro che hanno escluso ogni possibilità di questo tipo quindi è un'ipotesi che non è sul tavolo, è inutile parlarne".

9.02 - “Il momento è davvero inopportuno. Non soltanto per l'Udc ma anche per la fase che attraversa il Paese”. Questo il commento di Paola Binetti su Lorenzo Cesa, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. In un’intervista al Messaggero, la senatrice dell’Udc afferma che “il governo attuale può fare due scelte: o una captatio benevolentiae verso Iv o guardare al centro. Conte ha lasciato intendere che non vedrebbe male la possibilità di fare un suo partito a orientamento centrista. In questo caso, però, deve sapere che il livello della sua maggioranza non si riduce ad acquisire dei voti ma che si deve aprire a dei principi e a una storia un po' diversi da quelli della sinistra. Il problema non è il centrista di turno, il problema è che si faccia di più ciò che serve a questo Paese. Io sono convinta che la legislatura non può e non deve finire. Per salvarla farei di tutto, penso che tutti faremmo di tutto. Poi, sulla formula possiamo discutere”.

“Se decide di guardare al centro - precisa la Binetti - non trova una prateria vuota, c'è già l'Udc. Conte deve capire se la sfida che vuole assumere è quella di aggregare questa miriade di piccoli soggetti che stanno al centro. Se questa fosse la sfida, mi vedrebbe interessata, ma nessuno mi ha chiamata, né Conte né altri a nome suo, né il Vaticano. E non è nemmeno vero che mi hanno offerto il ministero della Famiglia”. Fra responsabili, volenterosi, costruttori, aggiunge di riconoscersi di più nella definizione di “responsabile. Però voi giornalisti li avete tanto sbeffeggiati che a questo punto bisogna trovare un'altra parola. Io sono una persona resiliente, quindi forte, flessibile, adattabile ma che riesce sempre a recuperare la sua posizione ei suoi valori”.

8.32 - “Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di 'ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva, ma non tutti possono essere interlocutori in questa fase. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non ha gravi indagini o condanne sulle spalle”. Così sulla Stampa, in riferimento a Lorenzo Cesa indagato per associazione mafiosa, Alessandro Di Battista. Su Renzi non più al governo, l’ex deputato M5S afferma che “era ora: Renzi rappresenta ciò che è rimasto del Giglio magico, il peggio dell'establishment politico. Il governo andava assolutamente derenzizzato perché non è ammissibile che uno che ha il 2 per cento dei consensi si metta in testa di poter dettare legge agli altri”.

“Io sono convinto che Renzi, da pessimo soggetto qual è, in realtà volesse votare contro la fiducia al Governo – aggiunge Di Battista - Ma i suoi di Italia Viva lo avranno boicottato. Lo avranno convinto a sposare la strada dell'astensione. Molti di loro sono solo dei politicanti, ma non nego che in mezzo ai tanti ci possono essere anche brave persone”. Quanto al sostegno di alcuni responsabili come il senatore Alfonso Ciampolillo, “un governo senza Renzi val bene una messa. Quindi ben fatto anche Ciampolillo e la Rossi. Guardi, a mio avviso, l'importante è non stare dietro alle farneticazioni di Matteo Renzi. Continua a dire che il premier Conte ha fatto l'inciucio con Clemente Mastella. Ma che inciucio e inciucio se Mastella non si siede neanche in Parlamento! Sono tutte polemiche sterili figlie del peggior renzismo”.

Un rimpasto? Una nuova squadra di governo? "L'unica cosa di cui sono certo è che il Paese in questo momento non si può permettere di andare alle elezioni -risponde Di Battista - Siamo in piena pandemia e ci sono mille problemi: dal rischio contagio ai seggi al fatto che gli italiani non apprezzerebbero certo di andare a votare per una crisi di governo in un momento tanto delicato a causa del Covid e delle sue drammatiche conseguenze economiche. Non solo. Non mi pare certo eticamente giusto spendere 350 milioni di euro per mettere in piedi la macchina elettorale. Lo ripeto, l'unica soluzione impercorribile e inaccettabile alla crisi sono le votazioni. Abbiamo un capo del governo, Giuseppe Conte, e dobbiamo andare avanti. L'importante è non avere più Matteo Renzi tra i piedi”.