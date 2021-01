Crisi governo Conte, cosa succede oggi: le news

Le ultime notizie su governo, maggioranza e opposizione, reazioni e commenti sull'attuale situazione politica. Ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è salito al Colle per riferire al capo dello Stato, Sergio Mattarella, le sue valutazioni dopo la due giorni a Camera e Senato conclusasi con l'incasso della fiducia, al di sotto della maggioranza assoluta però a Palazzo Madama. L'incontro è durato poco meno di un'ora, Conte è poi rientrato a Palazzo Chigi.

12.59 - "Mi auguro che domani inizi davvero una fase nuova, in cui il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali abbia come obiettivo non solo gestire l'emergenza, ma di progettare davvero un nuovo modello di Paese. Mi aspetto che si avvii finalmente un confronto su il piano da presentare all'Europa". Così il leader Cgil Maurizio Landini alla commemorazione di Emanuele Macaluso commenta la convocazione per domani da parte del premier Giuseppe Conte. "Non credo che una discussione molto importante si possa esaurire in un incontro. Credo però che sia un segnale positivo passare dalle parole ai fatti. Era stato annunciato in Parlamento e credo che adesso bisogna davvero non perdere questa occasione", dice ancora .

"C’è bisogno di discutere e definire dei progetti precisi per far ripartire il lavoro e l’economia, c'è bisogno di accompagnare questo piano con delle riforme molto profonde: dalla riforma degli ammortizzatori sociali alla riforma fiscale, a quella della pubblica amministrazione, alla riforma delle pensioni", conclude elencando i temi prioritari secondo il sindacato.

12.54 - "Siamo socialisti e liberi. In questi giorni non potevamo avventurarci, rispetto alla crisi, in scelte diverse. Non potevamo far saltare il tavolo nella speranza di ottenere qualcosa. Abbiamo sostenuto il governo, abbiamo pensato al Paese". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio nella sua newsletter. "Restiamo dove siamo sempre stati e faremo sentire ancora la nostra voce. Lo faremo sui vaccini, sulla scuola, lo faremo per dare sostegno a chi ha più bisogno. Solleciteremo le forze di maggioranza per rilanciare l’azione dell’Esecutivo, inviteremo gli alleati a ripensare la coalizione", sottolinea tra l'altro Maraio. "Dovremo fare, ed è nelle nostre possibilità, la differenza sui temi. Sarà questa la nostra missione, la nostra scommessa. Punto su punto. Disponibili ad ascoltare ogni critica, a ricevere ogni suggerimento, indisponibili ad accettare lezioni da chi negli anni è stato timido o distratto mentre noi, con i nostri militanti, con tutti voi, tenevamo viva la tradizione socialista. Con il suo nome, con i suoi simboli", conclude il segretario del Psi.

12.39 - "Il Paese soffre di una sovrapposizione inedita di crisi: quella pandemica, quella economica e, da ultimo, quella politica, creata per irresponsabilità e sete di potere dei suoi ‘attori’ di maggioranza. Il centrodestra, con serietà, ha il dovere di contrapporre il senso della realtà e delle istituzioni traghettando il Paese fuori dalla crisi”. Lo dicono i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte.

“Chiedere il voto ora - proseguono - non è la risposta ai problemi del Paese. Vanno piuttosto chiamate a raccolta le energie migliori, sostenute da un largo fronte repubblicano, per un Governo di salute pubblica che risani l'Italia, che sappia indicare progetti utili per le risorse del Recovery Fund, che faccia ripartire la scuola in totale sicurezza ed eroghi veri ristori affinché nessuno sia lasciato indietro, che gestisca la campagna vaccinale con efficienza e rapidità. Non è una missione impossibile se tutti condividiamo la consapevolezza che non è più tempo di propaganda, ma di concretezza e lucidità”, concludono.

12.29 - “Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta, fiducia negli italiani, la parola passi a loro!'. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Oggi il centrodestra è atteso al Colle, per un incontro con il capo dello Stato.



12.25 - “Hanno ragione Giovanni Toti e Luca Zaia. Nella drammatica crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, con centinaia di morti al giorno, il piano vaccinale interrotto dalle inadempienze del fornitore, oltre un milione di posti di lavoro appesi a un filo e decine di crisi industriali aperte, risulta insensata l’alternativa proposta dalla politica agli italiani: o un governicchio sorretto da occasionali transfughi oppure elezioni anticipate". Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "La sola prospettiva patriottica in questo momento - prosegue l'azzurra - sarebbe un governo di salvezza nazionale, con una guida autorevole e un sostegno largo, nel quale tutti remino nella stessa direzione. E’ una possibilità che è stata finora scartata perché va contro gli interessi dei singoli partiti e le ambizioni dei loro dirigenti, ma è la sola che salverebbe gli interessi degli italiani: delle imprese messe a rischio dalla pandemia, dei lavoratori rimasti senza reddito, delle famiglie impoverite e costrette all’elemosina dei pacchi alimentari”.

12.09 - “Un milione e 900 persone che rappresentano 292mila imprese sono a rischio chiusura: sono terrorizzato dalla filosofia che non può essere quella dei ristori, ma deve essere quella dei rimborsi e dei risarcimenti veri che consentano a queste aziende e micro imprese di vivere. Invece di occuparsi di questo Conte è il governo proseguono nella caccia alla maggioranza al ‘ndo’ cojo cojo di senatori e deputati che trovo avvilente”. Lo ha detto Giorgio Mule’, deputato di Fi e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a Mattino5.

11.55 - "Nei prossimi giorni è possibile allargare la base parlamentare per consolidare la maggioranza ottenuta sia alla Camera sia al Senato. Imprese e cittadini ci chiedono di andare avanti nella protezione dalla crisi economica con il nuovo decreto ristori e anche nella definitiva approvazione del Recovery plan italiano". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "L’ascolto delle ragioni delle parti sociali non deve essere un passaggio formale ma un’opportunità di arricchimento della bozza del Recovery che dovrà essere anche implementata in Parlamento con l’obiettivo di renderlo uno strumento per costruire un futuro più verde e più digitale e con una maggiore giustizia sociale", conclude Fornaro.

11.30 - Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha convocato per domani alle 11 i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Un incontro informale in videoconferenza che avrà sul tavolo con ogni probabilità i temi su cui i sindacati stanno spingendo in questi mesi: dal Recovery plan alla proroga degli ammortizzatori, cig ma anche nuovo blocco dei licenziamenti.



11.18 - "Alle prossime elezioni ci sarà una lista liberal democratica e riformista composta da Azione, PiùEuropa e movimenti e personalità della società civile. Questa lista si colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%, e crescerà ancora divenendo decisiva per la costituzione di ogni governo". Lo annuncia su Twitter Carlo Calenda. "Questa iniziativa è l’unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la nascita di uno riformista. Ci vorrebbe più coraggio da parte di chi nel Partito Democratico o in Forza Italia non condivide la sottomissione ai populisti", aggiunge il leader di Azione.

11.05 - "C’è una distonia totale tra le parole del premier che si rivolge alle forze riformiste ma che nei fatti raccoglie i vari Ciampolillo. Se si volesse veramente costruire una maggioranza europeista, liberale, popolare, socialista anti populista e anti sovranista si chiamerebbero Renzi, Calenda, Berlusconi, Bonino, gli stessi della maggioranza Ursula, anche con l’obiettivo di presentarsi al termine di questa legislatura agli elettori". Lo ha detto Davide Faraone a SkyStart.

10.37 - "Ieri per senso di responsabilità nei confronti del Paese, e nei confronti di chi attende aiuti e ristori, e non certo nei confronti del Governo, anche l’opposizione ha votato lo scostamento di Bilancio. Ma c’è un dato passato inosservato, perché al di là della sbandierata intenzione del premier e della sua maggioranza di allargare i voti a loro sostegno, nessuno si è accorto che ieri la maggioranza al posto che allargarsi si è già ridotta". Lo dichiara il parlamentare della Lega, Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

10.02 - “E’ chiaro che in questo momento questo gruppo ha una certa capacità di attrazione. Puntiamo a superare i 20 e fare un gruppo normale all’interno della dialettica parlamentare”. Lo ha dichiarato Bruno Tabacci, presidente del Centro Democratico, ad 'Agorà' su Rai Tre.



9.47 - “Siamo disponibili a costruire una nuova compagine governativa che affronti i problemi, ma non siamo disponibili a governi raccogliticci che tirano a campare". Lo afferma il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital.

9.42 - “Ho difeso la presenza di Iv in maggioranza fino al giorno della rottura, ma le ricuciture di solito si fanno da una parte e dall'altra. Poi in assoluto, certo, tutto in politica è possibile. Comunque non vedo in alcun modo un’alleanza strategica di Renzi con Salvini e la Meloni mentre vedo nel presente l’inquietudine di tanti parlamentari IV, eletti nel Pd". Lo dice in un’intervista al quotidiano 'Il Riformista' il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

9.37 - "Credo che i tempi non si prestino per un esecutivo che governa per uno, due o tre voti scappati da qualche parte". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel suo intervento questa mattina alla trasmissione Radio Anch'io di Radio Rai.



9.27 - "Credo che serva, nel giro di pochi giorni, come penso pretenda giustamente il Presidente della Repubblica, un numero di parlamentari, di senatori che garantisca che i numeri vengano irrobustiti, altrimenti il rischio è che, anche con le migliori idee, non si riesca a metterle in campo". Così il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a Mattino 5. "Dopo di che, a mio parere – aggiunge Bonaccini - non basta nemmeno quello: serve un programma di legislatura nuovo, rafforzato, e anche una nuova squadra di governo".

9.21 - "Da parte di Conte c'è stato un atteggiamento di chiusura che io considero anche arrogante, perché in questi mesi ci ho davvero messo l'anima per il contributo che ho cercato di dare come capo delegazione di Iv al governo. Da Conte mi aspettavo un maggiore ascolto, invece c'è stata solo chiusura, spesso arroganza, fino all'ultimo momento quando gli ho mandato un messaggio per annunciargli quello che stavamo per fare e lui non mi ha nemmeno risposto". Lo ha detto la senatrice di Iv, Teresa Bellanova, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

9.00 - "Lo spettacolo del mercato allestito a Palazzo Madama è indecoroso. Uno show triste che l'Italia non merita. I 5 stelle sono passati dall''uno vale uno' all''uno vale l'altro'. Il Pd, oramai immobile, rinuncia a ogni connotazione riformista. Chiedo a Conte: non telefonare ai senatori, telefona alla Pfizer per sapere perché hanno ridotto i vaccini". Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, in un'intervista ad 'Avvenire'.

8.38 - "E' irresponsabile andare avanti con un governo che sta in piedi grazie al voto di voltagabbana attratti da promesse e prebende di ogni tipo, echeggiate perfino nel discorso di Conte in aula - Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al 'Corriere della Sera' - Abbiamo assistito a un mercimonio, tra le righe si leggevano nomi e cognomi di quelli a cui chiedeva aiuto in cambio di qualche rassicurazione. Un assoluto scandalo, che danneggia anche l'immagine del Paese".

8.21 - "Oggi va recuperata anzitutto la fiducia del Paese. E per ottenerla, la via maestra è quella di un vero Patto sociale". Lo dice Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, in un'intervista ad 'Avvenire'. Come ci tiene a precisare, "individuare le formule politiche e le soluzioni migliori non compete al sindacato. Certo, non possiamo immaginare lunghe crisi, estenuanti, perché il Paese non sopravviverebbe. I sindacati e le altre parti sociali - continua Furlan - debbono invece impegnarsi con le istituzioni e la politica per definire il futuro del Paese basato su protezione della salute, lavoro, sviluppo, riduzione delle diseguaglianze".