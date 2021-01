Crisi governo Conte, cosa succede oggi: le news

Settimana cruciale per governo e maggioranza, alle prese con la relazione sullo stato della Giustizia del ministro Alfonso Bonafede, attesa in Parlamento a metà settimana. Lo 'scouting' contiano per la ricerca dei 'costruttori' non si è mai fermato nel weekend. Anzi. Raccontano che lo stesso premier sia sceso in campo in prima persona per provare a rafforzare il suo governo dopo lo strappo di Italia Viva. Ecco le ultime notizie con reazioni e commenti sull'attuale situazione politica.

16.24 - "In relazione a notizie di stampa diffuse in questi giorni, voglio chiarire ancora una volta che nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica. L’implosione dell’attuale maggioranza sotto il peso delle sue contraddizioni è naturale conseguenza della sua origine improvvisata e contraddittoria, che contraddiceva il responso delle urne e che era finalizzata esclusivamente ad impedire al centro-destra di governare". Lo scrive in una nota Silvio Berlusconi.

16.22 - Il motivo per cui il senatore Lello Ciampolillo è arrivato al fotofinish a dare sostegno col suo voto al governo? Una lunghissima telefonata con un caro amico. A rivelarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, è lo stesso senatore Ciampolillo, che ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 ha spiegato: “Ero in aula ma al telefono con un amico molto stretto, non un politico, per me è stata una scelta sofferta”. Di cosa parlava col suo amico? “Del voto”. Come si chiama questo suo amico? “Il mio amico si chiama Gaetano”. E in questa sofferta telefonata, cosa le ha suggerito di fare Gaetano? “Di votare sì”. Di che partito è? “Diciamo che lui guarda con interesse al M5S”. Il suo voto le ha dato una notorietà forse non ricercata. “Ho avuto tantissime manifestazioni di sostegno, mi hanno scritto da ogni parte d'Italia. E anzi ne approfitto per ringraziare tutti gli autori dei meme e dei video musicali su di me”.

16.18 - Il termometro della crisi oggi a Palazzo Chigi segna rosso. Nella maggioranza rimbalzano voci sulla possibilità che il premier Giuseppe Conte salga al Quirinale già oggi, "la situazione lo impone", ragiona un ministro grillino, mentre la strada si fa sempre più stretta per il presidente del Consiglio, con le difficoltà e gli ostacoli incontrati sulla via dei 'volenterosi' e l'incognita del voto sulla relazione della Giustizia del Guardasigilli, attesa mercoledì alle Camere, al più tardi giovedì in Senato.

15.25 - “Io ho lavorato per ricucire, non si può far finta che non ci sia stato nulla ma magari questa lacerazione può servire a qualcosa. Questa settimana la 'temperatura' mi sembra più bassa della precedente, ho colto segnali positivi, io sono ottimista. E' come se fossimo su un palco e oltre ai protagonisti ci siano degli attori comprimari che però possono spostare la rappresentazione da una parte o dall'altra”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Italia Viva Eugenio Comincini. Sulla relazione del ministro Bonafede voi di Iv voterete contro? “Su Bonafede nessuno ha ancora detto che voteremo contro, dobbiamo leggere il testo della relazione sulla Giustizia”. Tabacci, tra i tanti, ha cercato anche lei? “Mi ha cercato ma non ho risposto, e gli ho scritto un messaggio spiegando che non ero interessato”. Alla fine questa crisi si risolverà? “Si, scommetto che si risolverà. Bisogna sedersi intorno ad un tavolo e guardarsi, e definire il programma in modo serio. Mi piacerebbe una maggioranza più ampia, ma è un mio auspicio, so che questa mia idea si scontrerebbe con la volontà di altri gruppi”.

15.22 - "Non ci saranno quei contraccolpi che si pensa in caso di crisi di governo. Poi diciamolo con chiarezza: oggi il 70% delle leggi che approviamo in Italia sono espressioni di dettaglio di direttive e indirizzi che vengono dall'Ue. Forse non ce ne rendiamo conto, ma il soggetto politico forte su cui si poggiano i nostri ordinamenti e le nostre discipline è l'Europa. Se c'è un po' di incertezza nell'indirizzo di governo, ci sono l'Europa e la Regione, che invece sarà stabilmente, per 5 anni, un punto di riferimento". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.

15.14 - "In un momento così delicato per il Paese e per la politica, è necessario rimarcare differenze e linee. Per questo motivo, come parlamentari della formazione politica Italexit, chiariremo la nostra posizione di assoluta contrarietà al Governo". Lo puntualizza Gianluigi Paragone, segretario di Italexit, che alla vigilia della relazione sulla Giustizia del ministro Bonafede in Parlamento ha indetto per domani alle 13.30 una conferenza stampa alla sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, per spiegare, insieme ai senatori Giarrusso e Martelli, la posizione di Italexit.

15.10 - "Sicuramente Conte si deve dimettere e quello che deve nascere è un governo nuovo...". Paola Binetti lo dice a chiare lettere all'Adnkronos: l'Udc non farà mai da 'stampella' al governo e chiede a Giuseppe Conte di recarsi al Colle a rimettere il mandato, perché ''se deve essere un Conte ter, voglio sapere con chi verrà fatto e quali obiettivi si propone, perché noi riteniamo che fino ad ora il Conte uno e il bis si siano veramente dispersi su una serie di obiettivi del tutto secondari e non necessari per il Paese".

14.55 - Al vertice di questa mattina dell'Udc sugli ultimi sviluppi della situazione politica, riferiscono fonti del partito, non ha partecipato Lorenzo Cesa. All'incontro, svoltosi nella sede nazionale di via in Lucina, c'erano solo i senatori Antonio De Poli, Paola Binetti e Antonio Saccone. Pur essendo nella sede del partito, Cesa non ha preso parte al summit: il leader centrista è infatti segretario nazionale dimissionario.

14.42 - "E' un lavoro sicuramente da apprezzare quello portato avanti dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e dal vicesegretario dem Andrea Orlando, per scongiurare l’irreparabile e non far pagare un duro prezzo all’Italia. Una crisi di governo inaspettata che arriva in un momento difficilissimo per il nostro Paese, sia per il contrasto alla pandemia, sia per l’emergenza sociale ed economica in atto. Non possiamo, però, perdere un’opportunità, rappresentata dagli oltre 200 miliardi di fondi europei disponibili per affrontare questa crisi e uscire dall’emergenza Covid-19". Lo dichiara in una nota Carlo Guccione, Consigliere regionale Pd in Calabria.

14.13 - "Se il governo non ha i numeri si va a votare". Non ha dubbi il presidente del Veneto Luca Zaia che sottolinea: "Vedo che, a prescindere dal colore politico, abbiamo bisogno di un governo che abbia i numeri: cinque-sei numeri di vantaggio in Parlamento significa non poter governare. E quindi - ha ribadito - o ci sono i numeri o si va a votare".

14.01 - L'Udc si tira fuori ancora una volta dalla partita dei 'responsabili' e ribadisce che il suo perimetro politico resta quello del centrodestra. E' quanto emerso, apprende l'Adnkronos, dalla riunione dello stato maggiore del partito centrista. L'Udc, stando a quanto emerso, voterà contro la relazione Bonafede sulla giustizia sia alla Camera che al Senato.

14.00 - E' fissata per domani sera alle 22.30 una riunione con Matteo Renzi, a quanto si apprende, per decidere la posizione sulla giustizia. La linea di Italia Viva, si fa sapere, in generale resta quella di disponibilità fatta uscire con il documento sottoscritto da tutti i parlamentari Iv.

13.50 - “Più di un milione e 200 mila persone attendono ancora la cassa integrazione Covid ma il governo è troppo impegnato, senza successo, nella pesca a strascico di parlamentari per occuparsene. Il Paese è completamente fermo, questi lavoratori sono disperati, non sanno come andare avanti, sono vere e proprie vittime dei ritardi e della confusione del governo nella gestione di questa emergenza, al pari delle attività che attendono ancora i ristori. Semplificare e sburocratizzare è necessario per dare le risposte immediate di cui c’è bisogno, lo chiede anche l’Europa a proposito del Recovery, eppure nulla si è fatto e l’unico provvedimento del governo in tal senso si è dimostrato nei fatti un fallimento totale. Non è raccattando parlamentari che si uscirà da questa situazione in cui è sempre più evidente come la cosa migliore che può fare il governo è dimettersi”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

13.47 - "Le parole di Zingaretti sull'ipotesi di elezioni anticipate sono perfettamente rappresentative del terrore che hanno Pd e M5S verso il voto libero dei cittadini. Con che coraggio questa gente si definisce democratica? Tranquilli, arriverà il giorno in cui dovrete rispondere davanti agli italiani delle vostre bugie e dei vostri fallimenti". Lo scrive su Facebook la presidente di Fdi Giorgia Meloni.

13.06 - "Leggiamo ancora oggi fantasiose e bizzarre ricostruzioni su imminenti fuoriuscite di deputati dal gruppo di Forza Italia, pronti a sostenere un ipotetico governo Conte ter o addirittura a confluire nel partito, che non c'è, del presidente del Consiglio. Chi ipotizza tali scenari confonde probabilmente l'auspicio di qualcuno con la realtà: è dall'inizio della legislatura che vengono annunciate emorragie copiose di parlamentari azzurri che non ci sono mai state, e che non avverranno neanche in questa fase per fare da stampella a un progetto fumoso e inconsistente. Il nostro movimento è saldo nel centrodestra, e nessuno dei nostri ha alcun interesse a sostenere un governo a guida sinistra-M5S". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

13.06 - "Della Relazione sulla Giustizia non gliene frega niente a nessuno. In tempi normali, passa di fatto inosservata. E' chiaro che in questo momento assume un significato completamente diverso, e non rappresenterà certo un giudizio sull'operato di Alfonso Bonafede". Lo dice all'Adnkronos Roberto Castelli, già ministro leghista della Giustizia nel governo Berlusconi, che non arriva a definire le tensioni sul passaggio al Senato attorno alla Relazione "un pretesto", ma sicuramente "una forca caudina" sotto cui dovranno passare lo stesso Guardasigilli e il premier Giuseppe Conte.

12.43 - "Una crisi di Governo in questo contesto è semplicemente folle. Ancora più irragionevole sarebbe voler sostituire il Presidente Conte: una figura istituzionale, sopra le parti, che ha sempre lavorato, in un momento difficilissimo per il Paese, nell'interesse esclusivo della Nazione, proprio come prevede la Costituzione italiana. In questi giorni si sta cercando di dividerci e di infangarci. Ma il Movimento è compatto attorno alla figura di Giuseppe Conte, basta falsità! Forza Presidente!". Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico ed esponente del M5S.

12.30 - "Spero questa sia l’ultima settimana di un governo a caccia di senatori in vendita". Così il leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: "Spero finisca questo teatrino osceno, gli italiani hanno bisogno di certezze, non di governi che tirano a campare".

12.26 - "Il fatto che un milione e 200mila lavoratori siano ancora in attesa della cassa integrazione, e che alcuni non l'abbiano mai ricevuta, è un'autentica vergogna di Stato. Il premier in queste ore fa sapere di non trovare un motivo valido per l'apertura formale della crisi, perché i cittadini non la capirebbero: ebbene, lo chieda a questi cittadini senza lavoro e senza cig. Un governo che a fronte di scostamenti di bilancio senza precedenti non riesce a garantire i sussidi basilari e non risarcisce adeguatamente neppure le imprese significa che ha totalmente fallito la sua missione". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

12.12 - "Chi è il problema non può essere la soluzione. Non è una questione personale, ma di affidabilità politica". Lo sottolinea il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a chi gli chiede, dopo l'incontro tra governo e Confindustria, di una possibile apertura al dialogo con Matteo Renzi.

12.08 - “L’obiettivo è offrire una pronta ripresa al Paese, dopo questi mesi di sofferenza e recessione economica. Stiamo creando le premesse per ripartire più forti di prima”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con Confindustria. "Questo non è un piano del governo ma del sistema-Italia - ha rimarcato il presidente del Consiglio - quindi deve essere ampiamente condiviso e costituire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle riforme che valgano a superare le carenze strutturali del Paese e a migliorarne la competitività. Dobbiamo affrontare questa sfida, tra le più importanti dal secondo dopoguerra, con spirito di intrapresa comune".

11.46 - "Il Pd non ha mai puntato, non punta e non vuole le elezioni politiche anticipate". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Immagina, la web radio dem. "L'idea di un governo che guardi agli interessi nazionali, al bene comune, di stampo europeista, che fa un'agenda di contenuti breve ma concreta che migliora la vita delle persone può presentarsi" ha aggiunto Zingaretti. Un governo, ha sottolineato, "con Conte, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato, ha preso la fiducia quattro giorni fa e sfido chiunque a dire che c'è la possibilità di superare quel livello. Con Conte si presenti e raccolga il consenso. E' lo sforzo di queste ore".

11.45 - Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari M5S, è stata convocata per questa sera, alle ore 21, un'assemblea dei gruppi 5 Stelle di Camera e Senato con il capo politico Vito Crimi per fare il punto sulla situazione politica.

11.24 - “Conte si ritiene imprescindibile e credo che stia commettendo un peccato di presunzione: come Più Europa abbiamo detto fin da dicembre che questo governo era al capolinea e che Conte dovrebbe dimettersi nell’interesse dell’Italia per fare spazio in questa legislatura a una maggioranza Ursula, cioè una maggioranza che replichi quella che al Parlamento Ue sostiene von der Leyen”. Lo ha detto a 'Start' su Skytg24 il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

11.24 - “Si ponga fine immediatamente a questa lenta e dannosa agonia: Conte vada a dimettersi se ha davvero a cuore gli interessi dell’Italia. In questa fase delicatissima in cui l’emergenza sanitaria non è ancora superata, le imprese chiudono, lavoratori e famiglie soffrono, c’è bisogno di un governo autorevole e di un Parlamento concentrato sulla soluzione dei problemi e sui progetti di rilancio. Se questo non è possibile, meglio il voto”. Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio Lupi.

11.10 - "Quando parliamo di persone che avrebbero la capacità, l'equilibrio e lo standing internazionale per guidare un Governo largo, autorevole e serio, citiamo sempre Mario Draghi. Ma Paolo Gentiloni sarebbe una valida alternativa e sul Recovery Fund partirebbe avvantaggiato". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.

10.52 - E' terminato a Palazzo Chigi l'incontro in video collegamento sul Recovery plan presieduto dal premier Giuseppe Conte con Confindustria.

9.59 - "Se si sta parlando di elezioni la colpa è di Renzi, perché è lui che ha staccato la spina. Conte, che ha fatto bene a parlamentarizzare la crisi, ha rivolto un appello alla responsabilità. Vediamo in queste ore cosa sta crescendo nella consapevolezza dei parlamentari". Lo ha detto l'eurodeputato del Pd, Goffredo Bettini, a 'Omnibus' su La7. "E' evidente dai numeri che ci sono attualmente, ma anche se i numeri dovessero crescere nei prossimi giorni, che c'è l'esigenza di costituire un nuovo governo, una fase nuova, che abbia come perno Conte. Si è detto che questa è una crisi di contenuti invece è una crisi per togliere di mezzo Conte, una crisi di Palazzo" ha aggiunto Bettini.

9.33 - Al via l’incontro tra il governo e il vertice della Confindustria, presieduto dal Giuseppe Conte. In video collegamento con il presidente del Consiglio c'è il presidente degli industriali Carlo Bonomi. Partecipano alla riunione i ministri Patuanelli (in presenza), Gualtieri, Dadone, Provenzano, Catalfo, Pisano e Amendola (in video).

9.20 - "Nessuno sconto a Matteo Renzi. Ma sia chiaro: dobbiamo fare l’interesse del Paese. Con la crisi non abbiamo dato un bello spettacolo, e uso un eufemismo, ai nostri cittadini. Quindi, fatte queste premesse, un dialogo con Italia Viva è essenziale. E Conte se ne faccia carico". Lo afferma Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, in un'intervista al 'Resto del Carlino'. "Sin dall’inizio - aggiunge parlando dei rapporti con il M5s - sapevamo quante differenze, anche qualitative, ci fossero col Movimento. Ma poi, piano piano, ha prevalso il confronto sereno e costruttivo".

9.19 - Per uscire dalla crisi politica bisogna "rimettere al centro i bisogni degli italiani: una pandemia da sconfiggere", "una campagna vaccinale per la quale non abbiamo vaccini a sufficienza" e una "crisi economica che mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista su 'Il Mattino' in cui sottolinea: "Ritengo che Conte abbia tutti i titoli per formare un nuovo Governo per affrontare i problemi che ho indicato, sostenuto da tutti coloro che sono chiamati" a compiere "una scelta per l'Italia". "Ciascuno – prosegue – si deve misurare con queste priorità assolute, altro che crisi politiche ed elezioni anticipate". Bonaccini invita le forze politiche a rimuovere i veti incrociati: "Ho stima del presidente Conte con cui ho collaborato molto bene – chiarisce – e non concepisco i veti personali". "La politica – dice ancora – ha il compito di trovare soluzioni e dare risposte concrete non di arroccarsi su veti personali. Vale per Conte come vale per Renzi".



9.03 - "Non abbiamo posto veti su Conte, non si mettano veti su di noi. Il governo si dimetta formalmente, noi saremo disponibili per dialogare sul futuro del Paese". Lo dice in un'intervista a 'La Repubblica' il deputato di Iv, Ivan Scalfarotto.