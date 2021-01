La crisi del governo di Giuseppe Conte dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Il premier sarà lunedì alla Camera e martedì al Senato. Le news dall'Italia sugli sviluppi istituzionali, le dichiarazioni dei protagonisti, le novità e le reazioni dall'estero alle ultime notizie.

11.24 - "Mentre il Governo è impegnato a cercare una spicciolata di senatori per avere una risicata maggioranza numerica al Senato fuori, nel Paese reale, ci sono altri numeri su cui il premier Conte dovrebbe prestare attenzione". Così Roberto Calderoli della Lega. "Secondo i calcoli dell’ufficio studi della CGIA di Mestre le perdite per il 2020 per il lockdown e le zone rosse per le attività produttive ammontano a circa 430 miliardi eppure i ristori stanziati dal Governo arrivano ad appena 29 miliardi, appena al 7% circa. Sempre secondo la CGIA sono a rischio 292 mila micro imprese con 1,9 milioni di addetti: il Governo è a conoscenza di questi numeri?".

11.15 - “Che qualcuno possa considerare il permanere del Conte bis come Governo di minoranza nonostante il reclutamento di qualche senatore sperduto è la misura di una perdita di contatto con la realtà della crisi, che necessita di un Governo forte e non esausto. Se Conte non avrà la maggioranza assoluta avrà il dovere politico di dimettersi". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "E il Pd quello di accettare la sfida di un nuovo premier, una nuova maggioranza per due anni di governo riformatore ed europeista. E non per due anni di agonia che spalancherebbero la via ai nazionalisti guidati da Salvini e Meloni”.

10.39 - "La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani". Lo ha dichiarato in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

10.29 - "Sei una persona di uno squallore umano incredibile". Così Clemente Mastella risponde al "pariolino Calenda" dopo il tweet in cui il leader di Azione ha raccontato di essere stato chiamato dal sindaco di Benevento per sondare un eventuale appoggio al premier Giuseppe Conte 'in cambio' del sostegno del Pd alla candidatura a sindaco di Roma.

"Ti ho telefonato per chiederti cosa facevi e mi hai detto che eri contro Renzi. Allora sei per il Pd? No, mi hai risposto: 'Il Pd mi dovrà scegliere per forza come candidato sindaco'. Poi hai aggiunto: Ne parlo. Quanto a me, non ho alcuna titolarità per parlare a nome del Pd. Sei rimasto quello che conoscevo all’epoca del Cis di Nola, che era il referente per le segnalazioni. Ruolo modesto, perché sei moralmente modesto”.

9.23 - "Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, su Twitter.

"Ho riflettuto un giorno sul rendere pubblica una telefonata privata. E tuttavia - aggiunge Calenda - considero questa offerta un insulto personale e un dato politico rilevante per capire il quadro di degrado in cui versiamo. Ps. non ho motivo di pensare che il Pd fosse a conoscenza di quanto detto".

9.20 - "La nostra linea è chiarissima: non sosterremo un governo delle sinistre, non abbiamo nulla in comune con loro, abbiamo valori e progetti diversi. Siamo nel centrodestra e ci muoviamo di concerto come è sempre stato. A quanto risulta a me, non ci sono problemi fra i nostri senatori. Vengono corteggiati, certo, ma non mi sembra proprio che ci siano rischi di fughe". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, al Corriere della Sera.

8.43 - "Secondo me senza di noi non hanno i numeri, sono lontani da quota 161 al Senato. Hanno raccontato un loro auspicio come fosse la realtà". Lo dice Matteo Renzi al 'Messaggero'. "La strada della matematica si è chiusa. Suggerirei di tornare alla politica", aggiunge dicendo che il gruppo di Italia Viva al Senato è compatto. Si rimprovera qualcosa? "Ero sicuro che si provasse a risolvere con la politica, non con gli hashtag. Ma vedremo se c'è ancora tempo. Col senno di poi abbiamo fatto molti errori. Col senno di poi non avremmo dovuto fidarci di chi ci ha chiesto di non sfiduciare Bonafede, questo l'errore più grande".

8.20 - "Le parole non bastano e mi pare che i margini siano pressoché esauriti". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a proposito di Italia Viva in un'intervista a Repubblica. "Iv deve prima spiegare i motivi della rottura, riconoscere l'errore politico e offrire garanzie che evitino recrudescenze". Ma questo "significherebbe rinunciare all'ambizione dichiarata come la ragione sociale di Iv alla sua nascita: fare al Pd ciò che Macron ha fatto al Partito socialista francese. Non si tratta di un passaggio che si può liquidare in pochi giorni e la crisi va risolta subito. Altrimenti, senza un chiarimento, il giorno dopo saremmo punto e a capo".

Si può aprire uno scenario diverso, con un premier del Pd? "No. E non perché il Pd non abbia uomini e donne in grado di guidare il Paese, ma perché questa maggioranza si regge su un punto di equilibrio. Farla saltare equivale a far saltare questa maggioranza e noi non ne vogliamo altre". Per Orlando "è evidente che si può evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Perciò il tema che si porrà un minuto dopo la fiducia, se ci sarà, è consolidare la maggioranza, siglare un nuovo patto di legislatura e lavorare alla ricostruzione di un campo con le forze che hanno dato segnali ma che non si sono ancora sentite di fare questo passo, pur volendo prendere le distanze dalla destra sovranista".