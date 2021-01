La crisi del governo di Giuseppe Conte dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Le news dall'Italia sugli sviluppi istituzionali, le dichiarazioni dei protagonisti, le novità e le reazioni dall'estero alle ultime notizie.

10.45 - E' iniziato alla Camera il vertice del centrodestra. L'incontro, che arriva dopo quello di ieri sera, convocato per fare il punto sulla crisi di governo, vede presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni (collegata via zoom) e Antonio Tajani. Ci sono inoltre Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello.

10.26 - "Devo dire che nelle ultime ore qualche parlamentare cinque stelle, che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative con Tabacci e Mastella, sta bussando alle porte della Lega". Così Matteo Salvini, entrando alla Camera per il vertice del centrodestra.

"Centrodestra è compatto, sta lavorando a un programma di governo, riteniamo sia impensabile andare avanti così, oggi sono a fianco dei 100mila commercianti, ristoratori e baristi che riapriranno" dice Salvini.

"Mi rifiuto di pensare che gli italiani e lo stesso Mattarella possano subire un governo Conte-Grillo-Tabacci-Mastella-Scilipoti, e quindi ci stiamo preparando per una alternativa".

9.55 - "Prima di parlare dei costruttori, parliamo dei rischi che stiamo correndo, tutti gli scenari sono aperti". Lo dice Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, ospite di Rainews 24, rispondendo a una domanda se tra i costruttori possano esserci anche esponenti di Italia Viva.

"Raccontare questo passaggio come una resa dei conti non è rispettoso dei cittadini, è momento decisivo che non può essere minato, deve essere risolto in Aula". "Renzi distruttore? Non lo dico io...", conclude il ministro.

9.32 - “Renzi lunedì toglierà la fiducia a Conte e noi gliela confermeremo, convintamente. Abbiamo riunito le nostre proposte. Nessun ultimatum". È quanto affermano i 13 deputati M5S che hanno presentato alcune proposte programmatiche e organizzative nell’assemblea di ieri sera. “Nel documento abbiamo chiesto che la nuova leadership del M5S venga eletta al più presto e che si faccia un contratto di governo chiaro, nero su bianco", sottolineano i pentastellati.

“Abbiamo avanzato delle proposte programmatiche - ricordano - senza mai mettere in discussione Conte. Anzi, abbiamo ribadito che durante la crisi Covid Conte ha fatto scelte inedite, mobilitando risorse eccezionali e con una spesa a deficit che ha dimostrato che si poteva e doveva violare il tabù delle regole ultradecennali dell’austerity imposte dal trattato di Maastricht in poi". "Non ci pare affatto una sfiducia a Giuseppe Conte. Ci pare una sveglia per un cambio di passo del MoVimento 5 Stelle", concludono i 13.

9.21 - "Ce ne fossero di responsabili come me in Parlamento, sono stato un precursore dei tempi, dimostrando che il parlamentare deve rispondere al Paese e non alle lobby. Il Paese non può andare in crisi in questo momento delicato, non si può andare ad elezioni adesso. Oggi destra e sinistra dovrebbero stare insieme in un programma comune a scadenza per ritornare alle urne quando sarà possibile farlo". Lo dice a Radio Cusano Campus Domenico Scilipoti, che nel dicembre 2010 lasciò Antonio Di Pietro per ‘salvare’ il Berlusconi quater.

9.06 - “Trovo incomprensibile e incredibile che l'Italia e in parte anche l'Europa debbano andare dietro le follie di una sola persona”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, l'ex premier Enrico Letta che nel 2014 dovette cedere la campanella a Matteo Renzi. "Ma la situazione oggi - osserva - è molto diversa, lui allora era il segretario del Pd, oggi è il capo di una cosa che è più piccola del Psdi”. Secondo Letta, Renzi è riuscito ad innescare la crisi perché, “nelle elezioni del 2018 ha fatto lui le liste elettorali del Pd. Si tratta di un potere inerziale di interdizione, con il quale - sottolinea - ha messo in ginocchio la politica italiana e ci fa fare nel mondo la figura del solito Paese inaffidabile, pizza, spaghetti, mandolino”.

8.54 - La manovra del leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha aperto una crisi nel governo è "surreale" e "va oltre ogni logica". E' quanto afferma la ministra per la Pa Fabiana Dadone in un'intervista al quotidiano spagnolo 'El Correo'. Dadone esclude sia la richiesta di elezioni anticipate che la creazione di un governo tecnico o "soluzioni improvvisate e coalizioni rattoppate". Punta invece su un "consenso organizzato" perché Giuseppe Conte resti presidente del Consiglio.

8.16 - L'appuntamento è stamattina alle 10 per un nuovo vertice di centrodestra per fare il punto della situazione politica. Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i 'piccoli' della coalizione torneranno a vedersi per definire e concordare una strategia unitaria sulla crisi del governo Conte.

8.10 - “Che cos'è, una profezia che si auto-avvera? Non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri. È la democrazia. E la democrazia è sacra. Resta un fatto, però: se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte”. Lo dice, intervistato da La Stampa, Matteo Renzi, leader di Iv. In merito al fatto che Conte potrebbe prendere voti proprio da qualcuno della sua formazione politica Renzi afferma: ”Non sarei così sicuro. Forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire. E resta il fatto che io ho posto una serie di questioni di merito su vaccini, sanità e investimenti, mentre loro rispondono con una manciata di responsabili. Magari avranno la vittoria numerica, ma io ho scelto una strada politica, Conte ha scelto l'azzardo. Governare mettendo assieme Mastella e la De Petris di Leu non sarà facile”.