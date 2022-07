Le condizioni necessarie per una permanenza del Movimento in un esecutivo

"Siamo entrati in questo governo con delle richieste chiare: garantire la transizione ecologica, garantire le fasce più deboli. Chiediamo rispetto per i nostri principi o noi non possiamo starci". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel video postato su Facebook, sulle condizioni necessarie per una permanenza del Movimento in un esecutivo.