Crisi governo, Crippa: "Se Draghi apre a nostri temi, ingiustificabile non votare fiducia"

E' l'uomo su cui, nel M5S, sono puntati i riflettori della crisi di governo. Dopo la tesa assemblea di ieri con il leader Giuseppe Conte, il capogruppo pentastellato alla Camera Davide Crippa torna a rimarcare, in una chat interna visionata dall'Adnkronos, la necessità di votare la fiducia al premier Draghi qualora quest'ultimo dovesse venire incontro alle richieste del Movimento 5 Stelle: "Ribadisco e sintetizzo ancora una volta la mia posizione... Ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Trovo chiaro - scrive Crippa - che se aprirà ai principali temi posti all'interno dei 9 punti da parte del M5S, diventa ingiustificabile non confermare la fiducia".