(Adnkronos)

Adesso basta con Matteo Renzi e Italia Viva. A chi ha avuto modo di sentirlo nelle ultime ore, secondo quanto apprende l'Adnkronos, Alessandro Di Battista ha ribadito i concetti espressi in un duro post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook: d'ora in poi con i renziani non bisogna prendere nemmeno un caffè, altro che farci nuovi governi insieme, rimarca 'Dibba' con i suoi interlocutori. E il Movimento - avrebbe assicurato l'ex parlamentare nei colloqui di oggi - è compatto su questo. Di Battista non fa che ripetere che i renziani "sono politicanti della peggior specie". Ieri tutto lo stato maggiore pentastellato ha scandito compatto: se Iv si sfila no a un nuovo governo con Renzi. Ma che il M5S tenga il punto è tutto da vedere, dal momento che oggi, nella conferenza stampa in cui Matteo Renzi ha ufficializzato l'uscita dal governo, il leader di Iv non ha posto pregiudiziali sul nome di Conte e ha escluso ribaltoni, lasciando di fatto aperta la porta a un Conte ter appoggiato dalle stesse forze politiche che compongono l'attuale maggioranza.

(di Antonio Atte)