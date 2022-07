Crisi governo, Di Battista: "Ci vuole fegato a votare fiducia Draghi"

"C'è davvero qualcuno con il fegato di votare la fiducia a Draghi?". E' quanto chiede, con un post su Facebook, l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista. "Ricapitoliamo le dichiarazioni del Messia. Il reddito di cittadinanza verrà modificato come dico io e soltanto io. Sempre più armi in Ucraina perché per la Nato conta più della Costituzione. Salario minimo ok, ma seguendo gli ordini europei e lavorando a braccetto con i sindacati che non vogliono minimamente perdere parte del potere che ancora gli resta".

"Sì ai rigassificatori perché dobbiamo comprare sempre più gas Usa (costa di più ed è più inquinante ma tanto mica lo paga lui). Superbonus? Come direbbe Mimmo in Bianco Rosso e Verdone 'Nonna, nonna m'hanno fatto un buono. Che vor dì, vor dì che...?' (Lascio a voi la risposta)" conclude.