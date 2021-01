(Adnkronos)

"Io credo che ci siano dei costruttori anche tra i parlamentari di Italia Viva". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Credo che se Conte si presenta in Parlamento per spiegare il nostro progetto per i prossimi due anni, ci saranno tante persone che vorranno condividerlo. E penso che, al di là delle persone, questa sia l'occasione per rilanciare l'azione di governo". "Se ci fosse il vincolo di mandato, non ci sarebbe questa situazione. Anzi, non ci sarebbe proprio Italia Viva". "Chi mi ha deluso di più tra Salvini e Renzi? Entrambi mi sembrano più interessati al destino del proprio partito o della propria carriera politica che del Paese. Parlano politichese. Ma dove sono cittadini in tutta questa storia?".

"Se martedì dovesse andar male e non dovessimo ottenere la fiducia al Senato, non solo si perde il controllo della situazione politica e si va al voto: ma non riusciamo a fare i ristori che servono e perdiamo parte dei progetti del Recovery Plan, e mezza Europa ci riderà dietro. Ci dobbiamo rendere conto che la situazione è molto più grande".