Crisi governo, domani 'il punto di vista di Follini': "Partiti in stallo, a decidere Mattarella e Draghi"

"Per ora governa lo stallo", che domina tra e dentro i partiti e tra e dentro le forze in campo - populisti e partiti più di sistema - oltre che dentro il M5S, e alla fine "saranno Mattarella e Draghi a decidere le sorti di questa vicenda" e "la loro partita non si potrà chiudere se non in parità. E dunque dovranno guidarla, insieme, o verso un supplemento di pazienza o verso una accorata, pur se implicita, denuncia dei mali del nostro sistema". Lo si legge nell'anticipazione de "Il punto di vista di Follini" per l'Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito.