"Serve un nuovo patto di fiducia. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Sono qui in quest’aula oggi solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me ma la dovete dare a tutti gli italiani". Il premier Mario Draghi, in Senato per le comunicazioni nella giornata cruciale della crisi di governo, si rivolge così a parlamentari e partiti.