Se in Italia non ci fosse ora un governo di "larghissima maggioranza" come quello guidato da Mario Draghi, bisognerebbe "inventarlo" e chi muove in una direzione "opposta" alla necessaria "coesione" in tempi difficili di certo non favorisce il Paese. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Bruxelles a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estate.