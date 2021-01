(Adnkronos)

"Un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti". Così il vice segretario del Pd Andrea Orlando, mentre era ancora in corso la conferenza stampa in cui Matteo Renzi ha annunciato il ritiro della delegazione di Iv dalla squadra di governo.

A stretto giro la replica in un tweet di Teresa Bellanova: "Grave errore? Assolutamente no". In queste settimane - commenta Bellanova - i giornali hanno scritto di crisi... noi semplicemente ci siamo assunti, con senso delle istituzioni, la responsabilità di chiuderla questa crisi. Non si può andare avanti per mesi avendo di fatto dichiarato chiuso un programma di governo: non c'è una sintesi su come governare da qui alla fine della legislatura, il punto fondamentale è questo".