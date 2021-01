(Adnkronos)

"La situazione è drammatica: Conte non può far finta di niente". Lo scrivono in una nota congiunta i leader del centrodestra al termine del vertice di oggi pomeriggio, chiedendo che il premier Giuseppe Conte riferisca subito in Parlamento e prende atto della fine della sua maggioranza dopo l'uscita della delegazione Iv.

"Non c’è più tempo per tatticismi o giochi di potere: il centrodestra unito, prima forza politica del Paese, aspetta da ieri che Giuseppe Conte venga in Parlamento a prendere atto di una crisi conclamata. L’Italia, il Parlamento e il Presidente della Repubblica meritano rispetto", si legge ancora nella nota.

Un mandato a cercare un'interlocuzione unitaria dei centrodestra con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel massimo rispetto delle prerogative del Capo dello Stato, affinché il percorso della crisi sia lineare e trasparente con un passaggio del premier Giuseppe Conte in aula, è quanto emerso, secondo quanto si è appreso, dal vertice.