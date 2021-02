Crisi governo, maxi tavolo tecnico: le news di oggi

(Adnkronos)

Il presidente incaricato Roberto Fico cerca di ricucire la maggioranza tornando sui temi e sul programma: oggi riunirà un tavolo di lavoro comune, obiettivo arrivare a un patto di legislatura per sminare la strada del Conte ter.

9.18 - "Noi come Lega e centrodestra siamo compatti, stiamo facendo proposte. Abbiamo detto a Mattarella, 'comunque vada noi votiamo in Parlamento quello che porta il governo: il rimborso per bar e ristoranti, la rottamazione delle cartelle elettorali, le vaccinazioni'" ma "penso che sia difficile andare al governo con quel Pd che ha cancellato il decreto sicurezza, che vuole cancellare Quota 100. Come faccio a stare insieme a chi ha una visione del mondo totalmente diversa dalla mia?" Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a 'Buongiorno Lombardia' su Telelombardia.

9.00 - ''Il Paese ha assoluto bisogno di un governo che metta mano ad una credibile campagna di vaccinazione, che non sta procedendo come si pensava anche perché i vaccini non stanno arrivando nei tempi previsti; e al Recovery Plan, passando dai principi all'indicazione chiara dei tempi, dei costi dei progetti e delle riforme da realizzare, esattamente come chiede l'Europa''. Elsa Fornero, economista e già ministro del Lavoro, lo spiega in un'intervista a 'Il Mattino'. ''L'Italia non poteva permettersi una crisi di governo in questo momento -continua Fornero- serve un esecutivo nella pienezza dei poteri, non per il disbrigo degli affari correnti. Per me sarebbe più opportuno un governo istituzionale con un'ampia maggioranza e, soprattutto, con la consapevolezza della gravità del momento che fatico a riscontrare nella classe politica''.

8.45 - “Siamo stati tra i primi a dirlo, che serve un premier forte in Europa e non abbiamo cambiato idea. Un premier che sappia unire le forze economiche e sociali e che abbia credibilità con i cittadini ma anche con le istituzioni europee e con i mercati finanziari, perché siamo un paese con il 170% di debito “. Lo dice a Repubblica Giovanni Toti, secondo cui, “visto che Mattarella ha chiesto di far presto e il presidente Fico ha annunciato un nuovo giro di consultazioni, dicendo che ci sono le condizioni per rimettere insieme un governo a partire dal Conte bis, mi pare che si vada in questa direzione. E in un simile governo la disponibilità di ‘Cambiamo’ non ci sarà mai e immagino di nessuno della coalizione di centrodestra”.

8.30 - "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un Conte-ter e non fanno ipotesi di un eventuale fallimento. Mi sembra però certo che, in qualsiasi circostanza, si dovrebbero evitare elezioni politiche anticipate e prevedere che all'Italia servirà una soluzione politica fortemente europeista con un governo formato e presieduto da una personalità di alto profilo e una forte”. Così Luigi Zanda sulla crisi di Governo. L’ex tesoriere ed ex capogruppo dem sottolinea, in un’intervista a Repubblica che “la questione più rilevante è comprendere la posizione di Matteo Renzi e di Italia Viva. La crisi ha azzerato le polemiche politiche precedenti. Quindi è giusto far cadere qualsiasi preclusione nei confronti di Iv, ma Renzi deve dimostrare di volere costruire e non distruggere”.