Crisi governo, Merlo: "Conte e Renzi ballano il tango, vediamo come finirà..."

"Questo momento politico? "E' come un tango, che attualmente possiamo dire stanno ballando Renzi e Conte... Il tango sta ancora suonando, vedremo come finirà". A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è il sottosegretario agli Esteri e senatore Ricardo Merlo, del neo gruppo pro Conte a palazzo Madama. ''Per ora siamo in dieci", dice Merlo che spiega così l'assenza di lady Mastella: ''Per ora non c'è, non c'è stato l'accordo perché lei voleva aggiungere il suo simbolo 'Noi Campani'".

Domani alle consultazioni con il capo dello Stato, dice Merlo, ''andremo io e Causin e diremo che vogliamo il Conte Ter". Tecnicamente si può dire che voi siete la quarta gamba del governo? "Semmai la quinta gamba, e con cinque gambe si cammina benissimo...", scherza il senatore degli 'Europeisti'.