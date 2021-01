Crisi governo, non ci sarà 'en plein' senatori a vita

(Adnkronos)

Occhi puntati, a palazzo Madama, sui senatori a vita: nelle frenetiche ore che precedono il decisivo passaggio del governo in Senato, c'è grande attesa sulla presenza e, ovviamente, sul voto che esprimeranno domani. Di certo, l''en plein' dei senatori a vita in aula non ci sarà visto che il presidente emerito Giorgio Napolitano sarà assente.

Fonti di maggioranza danno tra gli scranni Liliana Segre (che ha anticipato la presenza e il suo sì alla fiducia), Mario Monti, Elena Cattaneo e anche Carlo Rubbia, sebbene sulla presenza del fisico premio Nobel non tutti sono pronti a giurare. Molti dubbi, invece, sulla presenza di Renzo Piano.

Nessuno, ovviamente, si sbilancia sul voto che esprimeranno: "Di solito, se vengono in aula i senatori a vita votano la fiducia al governo", sottolineano le stesse fonti di maggioranza.