(Adnkronos)

"Noi non siamo disponibili ad andare oltre il perimetro di questa coalizione e tutte le iniziative che assumeremo, le assumeremo in rapporto con Conte e con gli alleati che hanno sostenuto questa maggioranza. Andare oltre Conte significa andare oltre il perimetro di questa maggioranza. Crediamo che agli italiani sia difficile spiegare perché dovremmo abbandonare Conte. E' un salto nel vuoto che non avrebbe giustificazioni". Lo dice a 'Porta a Porta' il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.

A proposito di un possibile supporto dei 'responsabili' al governo, Orlando sottolinea: "Non è con un raccogliticcio insieme di persone che si tiene una situazione come questa. Nessuno si è messo a fare la caccia ai singoli e non sarebbe stato neanche giusto".

"Tutti ci eravamo spesi perché si riaprisse un dialogo, che Conte modificasse la posizione espressa ieri, quindi che con forza indicasse la strada della riapertura di un confronto e definisse i limiti della maggioranza. Adesso noi ci troviamo nella situazione che senza un governo non si può votare il decreto ristori... è ordinaria amministrazione una manovra di quelle dimensioni?", afferma.