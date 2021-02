Crisi governo, Orlando: "Rottura voluta, dietro un disegno politico"

(Adnkronos)

"Credo che questa rottura si volesse e credo ci sia un disegno politico". Lo dice il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, a Cartabianca su Rai3. "Sulla prescrizione si era registrata una apertura dei 5 Stelle e quindi credo che si sarebbe potuta trovare anche una intesa su Anpal, visto che è uno dei motivi citati da Renzi per la rottura".

Ma "Renzi vuole fare saltare l'alleanza, immagina altre ipotesi, non so quali, io francamente non le vedo. È l'unica lettura, perché non credo alla lettura stucchevole che si tratti di carattere o personalità. È un uomo politico che ha un disegno per sfasciare il centrosinistra e anche il Pd, perché si sente stretto in questo quadro", attacca Orlando.

"Quando ho fatto la proposta sulla prescrizione - sottolinea - non era certo che i 5 Stelle l'avrebbero accettata" e invece "nessuno ha detto 'no, di questo non se ne parla'. C'era una volontà che consentiva di discutere. Abbiamo modificato la posizione dei 5 Stelle sulla prescrizione e che era una delle ragioni su cui si era motivata la crisi".

"Dopo questo fallimento - afferma Orlando - è del tutto inverosimile fare un'alleanza con forze politiche da cui ci dividono distanze ancora più grandi: ci pensate un tavolo con Salvini e Meloni? Berlusconi? È andato al Quirinale con Lega e FdI".