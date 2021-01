(Adnkronos)

"Non hanno i numeri, stiamo uniti". E' questa la valutazione emersa dalla riunione dei parlamentari di Italia Viva con Matteo Renzi, a quanto apprende l’Adnkonos, dopo l'apertura della crisi di governo.

“Domani facciamo il punto su come comportarci", è inoltre emerso nel corso dell'assemblea dei parlamentari di Iv. "Sono molto fiero di come stiamo lavorando -ha detto Renzi-. Noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del Palazzo. Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento e tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti".

Sul tema della crisi di governo è tornata anche l'ormai ex ministra Teresa Bellanova: "Noi abbiamo rassegnato le dimissioni e abbiamo rimesso importanti incarichi. Abbiamo messo al primo posto l'Italia che ha bisogno di un governo coraggioso con un programma solido. Il programma non c'è. Abbiamo chiesto un cambio di programma di governo, e il presidente Conte ci ha risposto con un cambio di maggioranza", ha detto al Tg4 la senatrice di Iv.

"E' arrivato il momento, fermarsi un attimo e riprendere il lavoro dove è stato interrotto. Bisogna ricostruire le condizioni per darsi un programma che risponda ai problemi del Paese. Si cercano i numeri ma i numeri non ci sono - ha concluso Bellanova - c'è un piccolo problema: noi siamo una Repubblica parlamentare e in Parlamento bisogna avere i numeri per governare".

"La conta è importante ma quale è il disegno politico, su quale programma si stanno cercando i voti in Parlamento di questi insoddisfatti che hanno lasciato i propri gruppi e ora potrebbero arrivare in soccorso del presidente Conte?", domanda Bellanova. "Se non c'è tutto questo è davvero una politica, non della prima Repubblica, ma una politica degenere, una politica che distrugge risorse e passioni".