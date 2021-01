Crisi governo, Rosato: "Se Conte vuole, si risolve in due ore"

In questo momento di crisi di governo, il compito di Giuseppe Conte "è di costruire un rapporto tra la maggioranza e il premier, un rapporto fiduciario. Fiducia che oggi non c'è più, perché il premier ha sciupato la fiducia che aveva, almeno con un pezzo della maggioranza. La nostra. Tutto questo o lo risolve il premier in una maniera molto chiara, dicendo quale vuole essere il suo percorso per andare avanti nei prossimi anni, oppure è evidente che, per noi, questo governo è un'esperienza finita". Lo ha detto il coordinatore di Iv, Ettore Rosato, in un passaggio della sua intervista a Sky tg24.