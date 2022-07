Crisi governo, Salvini a villa Certosa da Berlusconi

Il Cavaliere e il leader della Lega avrebbero deciso di anticipare a oggi il vis a vis previsto in un primo momento per domani

E' iniziato il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, nella residenza di Villa Certosa in Sardegna.

Il Cav e il 'Capitano'hanno deciso di anticipare a oggi il vis a vis previsto in un primo momento per domani, sempre a Villa La Certosa. Sul tavolo la crisi del governo Draghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo.

Intanto Salvini ha convocato i vertici del suo partito per una riunione via zoom. "La Lega è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l’ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale 'l’alleanza con M5S è finita'. Vista la situazione, secondo il partito di Salvini è ancora più comprensibile quanto dichiarato giovedì dal Presidente del Consiglio secondo il quale 'è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo'".

Ieri l'ex premier e il segretario del Carroccio si sono sentiti al telefono proprio per confermare ''piena sintonia di vedute'', rinnovando quell'asse Lega-Fi che regge da tempo.