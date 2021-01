(Adnkronos)

"Devo dire che nelle ultime ore qualche parlamentare Cinque stelle, che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative con Tabacci e Mastella, sta bussando alle porte della Lega". Così Matteo Salvini, entrando alla Camera per il vertice del centrodestra. "Non oso immaginare Conte e Casalino che cosa stiano facendo e promettendo, ma l'Italia merita altro", aggiunge il leader leghista, assicurando di non vedere uscite dal centrodestra ma arrivi.

"Non oso immaginare Conte e Casalino che cosa stiano facendo e promettendo, ma l'Italia merita altro", aggiunge il leader leghista, assicurando di non vedere uscite dal centrodestra ma arrivi.

Se presenteremo una mozione di sfiducia al governo? "No, se la stanno presentando da soli", sottolinea.