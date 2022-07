Crisi governo, Salvini: "Lega farà quello che serve a Italia"

"Sicuramente sarà una buona giornata per il paese"

"Dopo la crisi di governo causata dai grillini, dopo i capricci del M5S e del Pd che ancora ieri parlava di ius soli di ddl Zan e di legge elettorale, oggi in Aula la Lega farà solo quello che serve all'Italia e agli italiani". Così Matteo Salvini, in un video sui social, concludendo con un "vi si vuole bene", all'inizio della giornata cruciale per il governo guidato da Mario Draghi.

"Sicuramente sarà una buona giornata per il paese", ha detto Salvini poco dopo, prima di entrare al Senato.