(Adnkronos)

Porta a Porta oggi presenta il primo sondaggio di Antonio Noto dopo l'apertura della crisi politica scatenata dalle dimissioni della delegazione di Italia Viva dal governo, volute da Matteo Renzi. Noto Sondaggi ha testato gli elettori con tre ipotesi diverse: 1. con la situazione attuale, 2. con in campo un ipotetico partito del Premier Conte, 3. con Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Nelle tre ipotesi il centrodestra, in caso di elezioni ad oggi, supererebbe con oltre il 50% la coalizione attualmente al governo naturalmente priva dell'apporto elettorale di Italia Viva. Nella ipotesi attuale PD, M5S e LEU otterrebbero il 35,5%, mentre il totale del centrodestra avrebbe il 52,5%.

Nella seconda ipotesi con in campo il Partito di Conte l'attuale maggioranza arriverebbe al 40,5% con il partito di Conte al 12% (a scapito di PD che passerebbe dal 19,5 al 13% ed il M5S dal 14 al 13) e il centrodestra si attesterebbe al 50,5%. Nella terza ipotesi con Conte alla guida del M5S, il Movimento crescerebbe di 2 punti passando dal 14 al 16%. La somma dei partiti oggi al governo si fermerebbe al 36,5%, mentre il centrodestra risalirebbe al 52,5%. Dopo lo strappo il partito di Renzi, Italia Viva, nelle tre ipotesi, sarebbe oggi al 3,5% come la formazione di Calenda, Azione, che cederebbe lo 0,5% nel caso in cui Conte scendesse in campo.

Il primo partito rimane la Lega con il 24% seguito dal PD al 19,5; terzo partito ormai stabilmente è Fratelli d'Italia che mantiene il 17%. Inoltre rispetto alle diverse ipotesi di governo oggi ipotizzate, gli italiani preferiscono comunque la soluzione delle elezioni anticipate (31%). Seconda ipotesi governo di larghe intese con premier diverso da Conte (30%), terza ipotesi governo Conte con sostegno dei Responsabili (13%). Quarta ipotesi Conte Ter con la maggioranza attuale (12%). Quinta ed ultima ipotesi governo di centrodestra (8%).