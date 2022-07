Crisi governo, Usa: "Leadership Draghi essenziale"

"La leadership italiana sotto la guida del premier Mario Draghi è stata essenziale nel mettere impegni ambiziosi sul clima alla COP26, nel forgiare una risposta senza precedenti dell'Ue e della Nato alla guerra della Russia in Ucraina e nel promuovere gli interessi comuni di Stati Uniti e Italia nella regione del Mediterraneo". E' quanto si legge in una nota di un portavoce del dipartimento di Stato americano, nel quale, premesso che "generalmente non commentiamo su questioni di politica interna", si esprime "rispetto e sostegno per il processo costituzionale e lo stato di diritto".

"Il rapporto tra Italia e Stati Uniti - confermano a Washington - è forte e basato su valori condivisi, democrazia, diritti umani, libertà di espressione, prosperità economica, che ci uniscono a livello bilaterale ma anche con i partner nell'alleanza transatlantica".