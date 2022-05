Crisi grano, Lavrov in Turchia 8 giugno per summit

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si recherà in Turchia il prossimo 8 giugno insieme a una delegazione militare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu spiegando che durante la missione di Lavrov si discuterà della necessità di sbloccare le esportazioni del grano e della possibilità di creare corridoi umanitari nel Mar Nero per le navi che trasportano beni alimentari.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan che vuole incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin, ha reso noto Cavusoglu riferendo del colloquio telefonico tra Zelensky ed Erdogan. Ieri il presidente turco si era offerto di ospitare a Istanbul un incontro tra Russia, Ucraina e Nazioni Unite per mettere fine alla crisi ucraina il prima possibile.

Il governo di Ankara ha ribadito che non imporrà sanzioni nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina e non permetterà che altri usino la Turchia per mettere in atto azioni restrittive.

Capitolo Nato: la Turchia è relativamente più favorevole all'adesione della Finlandia alla Nato rispetto a quella della Svezia, ma entrambi i Paesi devono rispettare le aspettative. Secondo Cavusoglu, sia la Svezia, sia la Finlandia devono modificare le loro leggi anti-terrorismo.

La Turchia è impegnata a contrastare la minaccia terroristica alla sua sicurezza nazionale entro e oltre i suoi confini nazionali, ha aggiunto Cavusoglu secondo quanto riporta il Daily Sabah.