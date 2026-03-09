Crisi in Iran e Golfo Persico, Tajani e Crosetto riferiscono in Parlamento

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, giovedì 5 marzo, hanno riferito alla Camera sulla situazione in Medio Oriente e sulla posizione dell’Italia. “L’Italia non è e non sarà in guerra con nessuno”, ha chiarito Tajani, che ha aggiunto: “c’è un rischio concreto di allargamento del conflitto, visti gli attacchi indiscriminati dell’Iran verso diversi Paesi del Golfo, Cipro e Turchia. Il Governo continuerà ad impegnarsi in stretto rapporto con i partner europei per favorire ogni iniziativa mirata alla de-escalation”. Il Capo della Farnesina ha quindi riferito sulla situazione degli italiani presenti nella regione: “Sono quasi 10 mila i connazionali che stiamo assistendo nelle aree a rischio, solo questa mattina sono rientrati 200 italiani con fragilità”. Successivamente ha affrontato la questione degli impatti economici: “La chiusura dello Stretto di Hormuz sta causando rialzi significativi nei prezzi del petrolio e del gas. La gravità della situazione implica un’assunzione di responsabilità condivisa e il Governo è pronto per intervenire anche sul fronte economico per mitigare le conseguenze di questa crisi”. Per quanto riguarda l’andamento del conflitto, Tajani ha riportato quanto comunicato dal Segretario di Stato americano Marco Rubio secondo il quale le forze americane stanno raggiungendo rapidamente i loro obiettivi. Secondo Crosetto, Ministro della Difesa: “Alla luce di quanto avvenuto a Cipro e in Turchia ho dato mandato al Capo di Stato Maggiore della Difesa di innalzare al livello massimo la difesa aerea e antibalistica nazionale in coordinamento con gli Alleati e la NATO e nei prossimi giorni manderemo assetti navali a protezione di Cipro”, mentre sul tema delle basi americane ha dichiarato che “non c’è un tema sulle basi da concedere visto che ad oggi non è giunta alcuna richiesta”.

