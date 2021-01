Crisi, Meloni: "Mandato a Fico? Scelta politica"

(Adnkronos)

Il mandato esplorativo a Fico? "Mi pare che si sia trattato di una scelta politica, da parte del capo dello Stato, che ha un ampio ventaglio di possibilità, incluso lo scioglimento delle Camere previsto dall'articolo 88 della Costituzione". Lo ha detto Giorgia Meloni intervistata da 'Repubblica', che ha ribadito il no al Conte ter e la necessità di andare al voto come unica soluzione per uscire dalla crisi: ''Questo Parlamento non ha i numeri per una soluzione efficace, come dimostra la storia dell'ultimo anno. E se si può fare un governo sarà perfino più debole di quelli passati, in da chi esplori. Noi avevamo fatto il nome della seconda carica dello Stato, la presidente del Senato".