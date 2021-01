Crisi, Scalfarotto: "Maggioranza si può allargare, sediamoci al tavolo"

(Adnkronos)

Crisi di governo e consultazioni in corso: "Sediamoci al tavolo, parliamo innanzitutto di temi, delle cose da fare, e poi dei nomi. Può esserci addirittura una maggioranza che si allarga". Con un'agenda ambiziosa" "credo che anche altre forze politiche possano essere attratte da un programma riformista e abbandonare le sirene del sovranismo di destra e del populismo di sinistra a cui sono attaccate", così Ivan Scalfarotto, ex sottosegretario renziano, ai microfoni di Skytg24.



"Era necessario cominciare una fase nuova e per farlo bisognava mettere alle spalle quella vecchia". ''Possiamo sederci al tavolo tutti insieme'' perché ''ora siamo tornati a una situazione più normale. In questa fase stiamo insistendo sui temi e non sui nomi. Se riusciamo a mettere in piedi un'agenda ambiziosa, credo che questa maggioranza possa farlo e credo che anche altre forze politiche possano essere attratte da un programma riformista e abbandonare le sirene del sovranismo di destra e del populismo di sinistra a cui sono attaccate. Prima bisogna decidere cosa fare e poi pensiamo ai nomi. Sediamoci al tavolo e vediamo quali sono le soluzioni'', ha ribadito l'Iv.