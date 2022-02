Diplomazia al lavoro per evitare un'escalation

Crisi Ucraina-Mosca. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è oggi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, per attuare una de-escalation delle tensioni. Intanto il dipartimento di Stato ha invitato i cittadini Usa presenti in Bielorussia a lasciare "immediatamente" il Paese con "mezzi commerciali o privati", avvertendo che la situazione è divenuta "imprevedibile".