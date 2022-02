Crisi Ucraina, paesi Ue a connazionali: "Partite subito"

Riunione ambasciatori Stati membri: ridotto staff non essenziale ma ambasciate restano aperte

Nella riunione di coordinamento tra gli ambasciatori Ue è emerso che tutti gli Stati membri dell'Ue, incluse Germania e Francia, invieranno nelle prossime ore una raccomandazione ai loro connazionali a lasciare immediatamente il Paese e a sconsigliare i viaggi in Ucraina. A quanto apprende l'Adnkronos, gli Stati membri dell'Ue ridurranno lo staff non essenziale delle ambasciate ed è emersa una piena concordanza di vedute sull'importanza di escludere al momento qualsivoglia ipotesi di evacuazione delle ambasciate da Kiev anche quale importante gesto simbolico di sostegno al governo ucraino.

Anche il dipartimento di Stato americano ha ordinato l'evacuzione di gran parte del personale diplomatico Usa presso l'ambasciata di Kiev e ha annunciato la sospensione a partire da domani di tutti i servizi consolari. Rimarrà in servizio presso l'ambasciata solamente il personale strettamente necessario. Lo riportano vari media Usa. Gli Usa avevano già sconsigliato in viaggi nel Paese e chiesto a tutti i cittadini Usa di lasciare l'Ucraina per il rischio di un'imminente invasione russa.