Crisi Ucraina-Russia, timori di guerra: le news, cosa succede

Crisi Ucraina-Russia, le news da Kiev e Mosca. Il quadro internazionale, con un dialogo sempre più complesso e il rischio di guerra all'orizzonte. Le ultime notizie:

11.48 - I Paesi del G7 sono pronti ad imporre alla Russia sanzioni economiche "massicce" in caso di invasione dell'Ucraina. E' quanto affermano i ministri delle Finanze dei Sette Grandi che in una dichiarazione congiunta si dicono pronti a mettere in campo "una risposta rapida, coordinata e forte" contro Mosca.

11.42 - Gli Stati Uniti preparano il trasferimento nelle prossime 48 ore di tutto il personale dell'ambasciata a Kiev. Lo ha riportato questa notte la Cbs news. Nel fine settimana, il dipartimento di Stato ha diffuso un nuovo travel advisory con il quale ha ritirato dal Paese tutto il personale non essenziale dell'ambasciata. Del personale rimasto nel Paese, alcuni sono in procinto di essere spostati a Lviv, nella regione occidentale dell'Ucraina, perché "più vicini alle sedi diplomatiche e consolari degli Stati Uniti nei Paesi confinanti", hanno riferito fonti Usa. Si stima siano 30mila, 7mila dei quali registrati con l'ambasciata, riporta ancora la Cbs ricordando che sono stati esortati a lasciare "immediatamente" il Paese con mezzi propri.

11.27 - La Lituania, sulla scia di molti altri Paesi, sconsiglia i viaggi in Ucraina e invita i connazionali a lasciare "immediatamente" il Paese. Il ministero degli Esteri nelle raccomandazioni aggiornate sul suo sito web chiede, "a causa di possibili problemi" con i collegamenti aerei, ai "cittadini della Lituania di non recarsi in Ucraina e a coloro che si trovano in Ucraina di lasciare immediatamente il Paese".

11.14 - "Quanto sta accadendo al confine tra Ucraina e Russia preoccupa il mondo intero. Il rischio concreto di una guerra – o anche solo l’ipotesi che si possa scatenare un conflitto – turba gli animi, scuote le coscienze, aggiunge preoccupazioni alle tante che l’umanità sta già vivendo per la pandemia e per le altre “pandemie” che attraversano il pianeta: povertà, malattie, mancanza di istruzione, conflitti locali e regionali… È responsabilità di tutti, a cominciare dalle sedi politiche nazionali e internazionali, non solo scongiurare il ricorso alle armi, ma anche evitare ogni discorso di odio, ogni riferimento alla violenza, ogni forma di nazionalismo che porti al conflitto". Questo l'appello per la pace in Ucraina lanciato dalla Conferenza episcopale Italiana.

10.50 - Il premier britannico Boris Johnson lancerà a partire da oggi un'offensiva diplomatica e "si recherà nei Paesi europei alla fine di questa settimana, nel suo tentativo di unire gli alleati occidentali di fronte alla situazione in Ucraina". Lo ha annunciato un portavoce di Downing Street, che secondo quanto riportato dal Telegraph ha spiegato che "c'è ancora un'opportunità per la de-escalation e la diplomazia, e il primo ministro continuerà a lavorare instancabilmente a fianco dei nostri alleati per convincere la Russia a fare marcia indietro". L'iniziativa di Londra conterà anche sulla missione della ministra degli Esteri Liz Truss, che in setttimana si recherà in varie capitali europee e sabato terrà un discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco per affrontare l'impatto della crisi ucraina sulla sicurezza globale.

10.31 -Le parole dell'ambasciatore ucraino a Londra riguardo alla possibile rinuncia all'adesione alla Nato per non scatenare una guerra con la Russia sono state "prese fuori contesto". E' quanto precisa il ministero degli Esteri ucraino, sottolineando che la prospettiva di un'adesione all'Alleanza atlantica da parte di Kiev è "incardinata nella Costituzione". Per l'Ucraina è "cruciale" avere una "garanzia di sicurezza" e "la migliore garanzia sarebbe l'immediata adesione alla Naro", ha affermato il ministero.

10.19 - Le relazioni tra Mosca e Washington sono a un "livello bassissimo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ci sono alcuni canali di dialogo, ha affermato in dichiarazioni ai media russi riportate dalla Bbc, ma quando si tratta di "rapporti bilaterali, si può parlare solo in negativo". "Siamo - ha aggiunto - a un punto molto, molto basso". I presidenti dei due Paesi "parlano, c'è dialogo su altri fronti", ha detto ancora Peskov, affermando che si tratta di un aspetto positivo "perché solo un paio di anni fa non c'era dialogo, non c'erano contatti del genere".

10.03 - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia ''segnali immediati di de-escalation'' durante la sua visita a Kiev. Domani Scholz sarà a Mosca. Su Twitter, il cancelliere tedesco ha avvertito che ci saranno ''conseguenze pesanti'' per la Russia se deciderà di invadere l'Ucraina.