Cristiano Ronaldo, Manchester United blocca cessione

Il Manchester United non ha intenzione di cedere Cristiano Ronaldo. "Nonostante alcune notizie riportate, non c'è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita", la posizione dei red devils, Il club, in una nota inviata a Sky Sport Uk, spegne le voci di mercato circa una possibile partenza del 37enne attaccante portoghese. Nei giorni scorsi, sono filtrati rumors relativi all'intenzione di Ronaldo di lasciare Old Trafford. Il portoghese, legato allo United da un contratto valido fino al 2023, non vorrebbe rinunciare alla Champions League. Il Manchester, nella stagione 2022-2023, dovrà accontentarsi di giocare in Europa League, competizione che Ronaldo non ha mai disputato.