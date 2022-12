"Cristiano Ronaldo non andrà in Arabia Saudita, vuole club in Champions"

Cristiano Ronaldo non andrà a giocare in Arabia Saudita, nonostante la mega offerta arrivata a Cr7 dopo la rescissione del contratto con il Manchester United. Ne è convinto Piers Morgan, ormai voce di Cristiano Ronaldo, che smentisce che il portoghese sia pronto ad accettare l'offerta da 200 milioni l'anno dell'Al-Nassr. Per il popolare giornalista inglese per Ronaldo non si tratta di una questione di soldi e che è convinto che "se farà bene in questo Mondiale, otterrà ciò che vuole veramente, ovvero un club in Champions League che estenda il suo record e la sua eredità. Si tratta di un grande desiderio di giocare a calcio ai massimi livelli, battere record e vincere trofei. E lo ha fatto in più Paesi di qualsiasi altro giocatore nella storia", ha spiegato Morgan al Telegraph.