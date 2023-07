Cristiano Ronaldo perde ricorso su rimborso Irpef

Cristiano Ronaldo ha tentato di ottenere un rimborso dell'Irpef per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro, ma nel contenzioso con l'Agenzia delle Entrate ha perso il ricorso per due volte. Intanto il campione portoghese ha annunciato le sue intenzioni per il futuro: "Mi rimangono due o tre anni di carriera. Non escluderei di comprare una squadra di calcio, è una cosa che volta terminata la carriera mi piacerebbe fare", ha detto.