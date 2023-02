Cristiano Ronaldo, primo gol in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo realizza il primo gol con la maglia dell'Al Nassr. Il 37enne attaccante portoghese ha rotto il ghiaccio in Arabia Saudita, andando a segno su rigore nel match di Saudi Pro League pareggiato 2-2 sul campo dell'Al Fateh. Ronaldo ha trasformato il penalty assegnato nei minuti di recupero. CR7 avrebbe potuto fare centro in un'occasione precedente, ma ha ottima posizione non ha centrato la porta. "Sono felice di aver segnato il primo gol nel campionto saudita", ha scritto Ronaldo su Twitter, evidenziando "il grande sforzo della squadra per conquistare un pareggio importante in una partita molto difficile". L'Al Nassr guida la classifica con 34 punti dopo 15 giornate e condivide il primo posto con l'Al Shabab, che ha una gara in meno.