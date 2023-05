"Oggi si è affermato veramente un grande valore nella società, quello di dare accesso non solo fisico ma specialmente culturale ai capolavori che ci circondano, quindi raccontarla in tutti i modi possibili. Ogni mezzo è valido perchè l'opera d'arte stia tra noi, perchè è fatta per l'umanità". così la curatrice della monografia su Botticelli Cristina Acidini, alla presentazione del volume a Firenze.