Cristina D'Avena canta per Genshin Impact, il nuovo singolo Ti cercherò

Esce venerdì 14 Ti cercherò (Genshin Impact), un brano ufficiale del videogioco cantato da Cristina D'Avena, regina delle sigle tv. Il brano, di cui Cristina D’Avena è anche autrice, è descritto come epico e coinvolgente ed è pensato proprio per il gioco di ruolo online pubblicato a fine 2020 dalla HoYoverse. Così come negli anni ‘80 i telespettatori seguivano le avventure dei loro beniamini sul piccolo schermo, i loro corrispettivi di oggi si appassionano a quelle dei protagonisti di Genshin Impact su computer e console, e Cristina D'Avena è il trait d'union tra questi due mondi.

Leggi anche Cristina D'Avena canta per Genshin Impact

La cantante ha dichiarato: “Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa. Quando me l'hanno proposta ho detto subito di sì. Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera. Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti e mai scontate. Spero che al pubblico piaccia, e che convinca tutti ad avventurarsi nel fantastico mondo di Genshin Impact per scoprire di persona la bellezza di questo gioco, magari, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo”.