Cristoforetti sarà comandante della Stazione spaziale internazionale

L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea (Esa) sarà presto comandante della Stazione spaziale internazionale. Lo rende la stessa Esa. A passarle il testimone sarà il comandante russo Oleg Artemyev e AstroSamantha sarà la prima donna europea ad avere questo ruolo.

"Sono onorata della mia nomina a comandante", ha detto Samantha Critoforetti. "Non vedo l'ora - ha aggiunto - di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita".