Croce Rossa, presidente Valastro: "Sguardo al futuro, con Rocca condivido visione"

Lo sguardo "proiettato al futuro" e l'impegno quotidiano basato su tre parole chiave: "ascolto, fiducia e vulnerabilità nascoste". E' con questo approccio che il già vicepresidente Rosario Valastro intende guidare la Croce Rossa Italiana almeno fino alle nuove elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell'Ente che si terranno entro il mese di aprile.

"'Ascolto': innanzitutto nei confronti dei 151.000 volontari e volontarie, testa e braccia dell'Associazione, la cui partecipazione alla vita associativa non può che essere un valore aggiunto - spiega all'Adnkronos il neo presidente della Croce Rossa Italiana - Senza di loro non emergerebbero, e quindi non sarebbe possibile affrontare, le urgenze nelle singole comunità dove operano. Ed è proprio partendo dall''ascolto' in favore dei più vulnerabili che gli operatori Cri rispondono alla mission di questo Ente. 'Fiducia': una associazione umanitaria può andare avanti solo se gode nella fiducia delle istituzioni, di chi dona il proprio tempo o delle risorse, delle persone che ad essa si rivolgono. E per avere fiducia bisogna avere una struttura con personale competente. 'Vulnerabilità nascoste': è ciò che purtroppo non si vede, le solitudini e i bisogni dei più fragili. Dalla solitudine dei più anziani, che mi permetto di dire 'grida vendetta', a quella nel mondo giovanile, sono queste vulnerabilità al centro delle nostre azioni". Dopo la pandemia, ricorda Valastro, sono stati aperti sul territorio altri 100 Sportelli Sociali per ampliare l'ascolto e contrastare la crescente povertà.

"Ho lavorato a fianco di Francesco Rocca fin dall'inizio, dal 2008, e con lui condivido la visione di una associazione ben piantata sui suoi principi e con lo sguardo rivolto al futuro: dalla telemedicina a metodologie comunicative innovative, solo stando al passo con i tempi possiamo dare un servizio efficiente alla collettività", sottolinea Valastro che intende lavorare in "continuità" con la strategia del suo predecessore. "Come presidente della Croce Rossa Italiana, Rocca ha svolto un eccellente lavoro. La sua candidatura a presidente della Regione Lazio? Rispettando in pieno il nostro Statuto, ha ritenuto di lasciare l'associazione prima della sua ufficiale discesa in campo: ha scritto una lettera a ciascun volontario comunicando la sua volontà di mettersi a disposizione del territorio. Una operazione apprezzata da tutti che ha dimostrato correttezza, lealtà e trasparenza. Da quel momento, infatti, non ha preso più alcuna decisione che riguardasse la Croce Rossa. Riteniamo che sia una persona di gran valore e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Detto ciò, la volontà degli elettori del Lazio è sacra e comunque è escluso che la Croce Rossa prenda posizione".

"Entrare nella Croce Rossa Italiana - racconta il neo presidente - per me è stato solo un onore, mi ha dato tantissimo in termini di crescita umana, e nonostante i ruoli ricoperti non mi aspetto davvero nulla. Mancano oltre 100 giorni alle elezioni, valuteremo insieme con i presidenti dei Comitati regionali la migliore squadra per servire al meglio l'Associazione. Perché in Cri la squadra viene sempre prima del singolo".

Intanto continua il sostegno all'Ucraina: "I nostri aiuti sono stati fin dall'inizio mirati, abbiamo donato diversi mezzi, tra cui ambulanze, farmaci e altro materiale. Presto partirà un nuovo progetto, reso possibile grazie alle donazioni. Per noi è molto importante ma per ora non anticipo".

(di Sibilla Bertollini)