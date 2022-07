Crociera negli Emirati Arabi: è già boom di prenotazioni per dicembre

Milano, 21 Luglio 2022. La crociera sembra piacere davvero moltissimo agli italiani: sono infatti sempre di più coloro che preferiscono questo genere di vacanza. Nell’ultimo periodo in particolare si è aperta ufficialmente la corsa alle prenotazioni per il prossimo inverno, con destinazione Emirati Arabi. È d’altronde difficile non cedere al fascino dei Paesi dell’est e Dubai sembra proprio una delle mete più ambite da coloro che vogliono partire per una vacanza all’insegna del divertimento, del relax ma anche della scoperta.

C’è però una buona notizia per chi sta già sognando un soggiorno da favola: anche per gli Emirati Arabi, Costa Crociere ha lanciato delle interessanti offerte crociere e quello attuale è proprio il momento giusto per approfittarne. Parliamo della compagnia più gettonata in assoluto: la migliore sia per i servizi proposti a bordo che per le escursioni, recentemente perfezionate proprio per offrire ai vacanzieri degli standard sempre più elevati. Vediamo però quali sono le cose da sapere sulle crociere negli Emirati Arabi.

Crociera a Dubai e negli Emirati Arabi: quando partire

Come abbiamo accennato, il boom di prenotazioni si inizia a registrare proprio in questo periodo perché si sa, per approfittare delle migliori offerte conviene sempre prendersi con qualche mese di anticipo. I mesi migliori per una crociera negli Emirati Arabi sono infatti quelli invernali: il clima è mite ma non si rischia di patire il caldo afoso che invece si trova nel periodo estivo. Attualmente, le temperature a Dubai arrivano fino a 45°C ed il clima è molto umido: è per tale ragione che solitamente non è una buona idea fare una crociera nei mesi che vanno da giugno ad agosto.

Da novembre a febbraio è il periodo perfetto per una vacanza negli Emirati Arabi e conviene affrettarsi perché per il momento si trovano delle interessanti offerte sulle crociere Dubai delle quali approfittare.

Crociera a Dubai: le proposte di Costa Crociere

Tra tutte le compagnie di navigazione, Costa Crociere rimane quella più gettonata dagli italiani che desiderano trascorrere una vacanza in crociera indimenticabile. D’altronde, anche per quanto riguarda gli Emirati Arabi, l’offerta è decisamente allettante ed i servizi proposti da Costa Crociere sono gli unici che non lasciano di certo a desiderare.

Costa Toscana: molto più di una nave da crociera

Per le crociere a Dubai e negli Emirati Arabi, Costa Crociere mette a disposizione degli ospiti una delle navi più moderne ed accoglienti di sempre: l’ormai famosa Costa Toscana. Ogni dettaglio è curato in modo ineccepibile e tutti gli spazi sono studiati per offrire una vacanza davvero straordinaria. Le piscine con scivoli e giochi d’acqua per il divertimento di tutti, una SPA per momenti unici di relax, una palestra di ultimissima generazione, ampi spazi all’aperto e al chiuso. Costa Toscana non è una semplice nave da crociera: è un vero sogno che si avvera.

Arcipelago: cucina stellata a bordo

A bordo di Costa Toscana c’è un’altra delle chicche di Costa Crociere: il nuovissimo ristorante Arcipelago, che propone ben 3 menù ideati dagli chef stellati Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Angel Leòn.

Escursioni uniche alla scoperta degli Emirati Arabi

Non mancano naturalmente tantissime escursioni opzionali, per scoprire il fascino degli Emirati Arabi e di Dubai a 360°.

