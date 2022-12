Crociere, Massa (Msc): "Sold out a Natale e Capodanno"

Il managing director Italia di Msc Crociere Leonardo Massa delinea con l'Adnkronos l'andamento delle prenotazioni per le prossime festività e si dichiara ottimista per il 2023

Le prenotazioni delle crociere per le prossime festività natalizie "stanno andando meglio delle aspettative" per Msc Crociere in termini di volumi, "le destinazioni già da tempo hanno registrato il tutto esaurito". Ad affermarlo è Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, intervistato dall'Adnkronos. Si tratta di prenotazioni da parte di italiani ed europei che trascorreranno le loro vacanze in mete vicine e lontane, dal Mediterraneo al Mar Rosso, dagli Emirati Arabi, al Golfo Persico, alle Antille.

"Per tutte già da due mesi si registra il sold out su tutte le navi con una media di 80mila ospiti a settimana - spiega il manager - è un mercato che ha ripreso a pieno ritmo, già aveva dato segnali molto incoraggianti nel periodo estivo e questo inverno si sta confermando l'ottimo trend delle crociere". "Il 50% della crescita mondiale è stato premiato da Msc nell'ultimo anno. E siamo assolutamente ottimisti anche per l'estate 2023" rimarca Massa. Si tratta di un "ottimismo concreto dettato dai numeri positivi" aggiunge Massa. Le prenotazioni estive infatti, stanno vedendo "un vero e proprio boom dell'area mediterranea, una conferma dell'area del Nord Europa e poi c'è un pubblico amante del lungo raggio che continua a sceglierci per gli Stati Uniti, in particolare da Miami e da New York per itinerari in Nord America e Caraibi".