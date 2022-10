Crolla ponteggio nel torinese, un morto e tre feriti

Grave incidente sul lavoro nella frazione Cascine Vica di Rivoli (Torino) dove è parzialmente crollato un ponteggio installato per la ristrutturazione di un condominio. Secondo le prime informazioni il crollo ha provocato una vittima e tre feriti, di cui uno grave, presumibilmente lavoratori della ditta incaricata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri. Disposta l'evacuazione preventiva di una scuola primaria in un'area adiacente a quella del crollo, i vigili del fuoco sono ora al lavoro per la messa in sicurezza della zona.