Crollo Marmolada, escursionisti non rispettano divieto

La tragedia della Marmolada non ferma gli escursionisti: c’è chi ieri ma anche stamattina ha imboccato i sentieri per salire, ma farlo "è pericoloso" dicono i soccorritori, ricordando che esiste l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la Marmolada "è chiusa". Proprio per stabilire i ‘confini’ del divieto e prevedere eventualmente un controllo dei principali ‘ingressi’ alla montagna - dopo la valanga di domenica in cui sono morte sette persone - è un corso una riunione dei soccorritori e del primo cittadino alla sede del Cnsas.