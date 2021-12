Crollo Urss, Khotinenko: "Una tragedia che ci è apparsa come commedia"

"Tutti i miei film sono in un certo senso stati definiti dal crollo dell'Unione sovietica e trent'anni dopo ricordo ancora ogni singolo momento di quel periodo, del 1991", testimonia, in una intervista all'Adnkronos, il regista Vladimir Khotinenko, per il quale, "in quei giorni, sembrava che nulla stesse davvero accadendo". La fine dell'Urss "è stata una grande tragedia, ma è apparsa come una commedia, una commedia molto triste, ma una commedia", sottolinea l'autore di diversi film storici fra cui, appunto, "Commedia patriottica".

Nel 1991 Khotinenko era impegnato sul set di questo film, la cui trama viene scritta giorno per giorno, in funzione della cronaca politica, degli avvenimenti che i protagonisti del film seguono in televisione. "Ogni cosa che viene descritta in tv corrisponde a qualcosa che accade nel film, i protagonisti sono testimoni degli avvenimenti di quell'anno", dice.

"E' come se il tuo Paese d'origine non fosse più il tuo Paese", aggiunge Khotinenko che, alla fine degli anni Settanta era stato assistente di Nikita Mikhalkov e che in questi giorni è a Roma per presentare la prima puntata di una serie su Dostoevskij e il film "I Demoni".

"Non ci rendevamo conto di nulla. Non sapevamo nulla, non sapevamo cosa sarebbe accaduto, nessuno prevedeva che la storia avrebbe preso questa piega", sottolinea, ammettendo che "è molto difficile ricostruire le sensazioni molto strane provate allora. E anche adesso è molto complicato capire quello che è accaduto".

Padre ucraino, madre russa, firmatario nel 2014 di una dichiarazione di esponenti della cultura russa in sostegno delle politiche di Vladimir Putin in Crimea e in Ucraina, Khotinenko aveva 39 anni quando è crollata l'Unione sovietica. Il 25 dicembre del 1991 era a Parigi, per girare alcune scene di "Commedia Patriottica". "Sono partito da un Paese e ho fatto ritorno in un altro", commenta il regista.

E se oggi dovesse girare un altro film sul 1991? "Sarebbe quello che ho firmato nel 1990. Oggi parlerei della fine del Paese come ho fatto, un anno prima che accadesse, in "Sciame", la storia della disgregazione di una famiglia di apicoltori nella taiga siberiana", conclude.