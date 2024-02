Dieci studenti promossi su 408 al pre-test dell'esame di Microbiologia di Roberto Burioni al San Raffaele di Milano. Numeri al centro dello sfogo diventato virale di una studentessa di Medicina, che su tik tok ha postato un video, poi rimosso, lamentando l"l'anomalia", a suo avviso, dell'elevata percentuale di bocciati. Per il virologo, raggiunto dall'Adnkronos Salute, non c'è nulla di anomalo né, trattandosi di un pre-test, di un ostacolo per i ragazzi.

"E' un esame come ne faccio da 20 anni al San Raffaele - continua - è il primo appello, momento in cui spesso gli studenti, anche quelli molto studiosi, devono prendere 'le misure' alla materia. Nella mia esperienza tutti correggono il loro modo di studiare e superano l'esame brillantemente in un appello successivo".

La prova consisteva in 8 domande a scelta multipla a cui rispondere in 15 minuti. Ed erano ammessi solo quelli che completavano correttamente tutte le risposte.